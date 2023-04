Viviers (07) : les nominations diocésaines

Le diocèse de Viviers en Ardèche a publié ses nominations lors de la messe chrismale – celles des laïcs précèdent celles des prêtres.

On note parmi elles l’arrivée d’un prêtre polonais du diocèse de Katowice à Bourg-saint-Andéol, le transfert d’un prêtre marseillais mis à disposition du diocèse de Viviers depuis 2018, William Astic, à la Voulte… le curé d’Annonay, Jean-François Béal, par en année sabbatique… mais pas très loin puisqu’il reste résident au Cheylard. Deux prêtres issus du diocèse de Sikasso (Mali) et Debougou (Burkina) quittent le diocèse.

L’aspect financier est présent dans ces nominations – qui établissent une comptabilité centralisée dans le diocèse (ou ce qu’il reste d’un des diocèses les plus prolifiques en vocation avant le “printemps de l’Eglise” du concile Vatican II), “la garantie du maintien des trésoreries à environ trois mois de besoin de fonctionnement” et un nouveau groupe de travail chargé de mettre en oeuvre cette organisation, présidé par le vicaire général, le père Plantier, et le prêtre délégué diocésain au diaconat, le père Sellier. “Les propositions de ce groupe de travail devront être mises en oeuvre au plus tard au 1er janvier 2024. Les services de l’économat, les paroisses et certains services pastoraux seront directement concernés par les changements à apporter“. Il semble y avoir urgence…

Pour information, le service des laïcs en mission pastorale s’appelle dans le diocèse de Viviers la pastorale de la syrophénicienne.