Rififi à Calais : les fidèles de la FSSPX bientôt à la rue

Depuis 40 ans, les fidèles de la Fraternité Saint-Pie X de la région de Calais assistent à la messe traditionnelle en chapelle Sainte-Victoire de Hames-Boucre (village de la périphérie de Calais à 10 km du centre ville) avec la bienveillance de la mairie. Il y a quelques mois, le diocèse a indiqué vouloir récupérer l’usage de cette chapelle puisque l’église paroissiale du village va être en travaux pour plusieurs mois. Le maire de la commune a demandé à la FSSPX de rendre les clefs, pour que l’affectataire (le diocèse) puisse en reprendre l’usage.

Extrait de l’article de FranceInfo

Avis d’expulsion

Ce vendredi 14 avril, les fidèles de la Fraternité Saint-Pie X ont refusé de rendre les clés de la chapelle au maire de Hames-Boucres comme cela était prévu. “Ils veulent une décision juridique, un avis d’expulsion, donc on va aller au tribunal“. La Fraternité avait pris l’habitude depuis près de quarante ans d’assister à la messe traditionnelle en latin dans la chapelle. “Sauf que quand je me suis penché sur le dossier, je me suis aperçu que l’occupation de la chapelle n’est absolument pas sécurisée sur le plan juridique, cela engage ma propre responsabilité en cas d’accident“, confie l’édile.