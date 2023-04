Diocèse d’Albi : un prêtre renvoyé de l’état clérical

Communiqué de Mgr Legrez, évêque d’Albi, au sujet de Jean Pradelles, le 18 avril 2023 :

Lors du mardi saint, au cours de la rencontre des prêtres et des diacres qui précédait la messe chrismale, Monseigneur Jean Legrez a rendu publique l’information suivante :

Depuis le 29 septembre 2022, Jean Pradelles, par décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, signifiée par rescrit, a reçu la dispense des obligations liées à l’état sacerdotal. Il est renvoyé de l’état clérical. Il ne peut ni ne doit célébrer aucun acte du culte.

D’autre part, et à toutes fins utiles, Monseigneur Legrez a tenu à préciser que Jean Pradelles a été informé de cette décision du Saint Siège et a refusé d’en signer la notification jusqu’à présent. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi en a été informée. Dorénavant il ne devra plus animer aucune célébration.