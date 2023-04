Le dernier Bulletin de Saint François de Sales, bulletin de l’Oeuvre de Saint François de Sales, vient de paraître.

Au sommaire notamment : ‘La messe vue du ciel’ (suite) de l’abbé Christophe Héry (Extrait ci dessous), et ‘De l’obéissance’ de Saint François de Sales.

La majestueuse douceur du Christ, sa souffrance éperdue, la pénitence totale qu’il remplit pour nous sur la Croix, la splendeur de gloire qu’il revêt et celle qu’il nous prépare depuis le Ciel : telles sont les richesses auxquelles la célébration de la Messe donne accès et qui restent inconnues des hommes terrestres. La Messe est la plus haute adoration qui soit sur terre. Elle y fait descendre la plénitude de la glorieuse liturgie céleste, pour y accomplir l’ œuvre de notre rédemption’ ; elle est le sacrifice de Jésus-Christ s’offrant au Père en Croix, mais auquel participent – comme aimait à le dire Padre Pio (cf. bulletin de l’Œuvre SFS n°38) – la Vierge Marie et tous les habitants du Paradis.

Cet unique sacrifice depuis 2000 ans n’est-il pas consommé au Ciel, en présence de la Majesté divine et devant la cour céleste, selon les prières mêmes du Sanctus et du Canon romain ? Jésus-Christ, Verbe fait chair, Hostie et Souverain Prêtre, s’offre lui-même au Père en tout lieu, en tout temps, mais aussi pour l’éternité, à la gloire du Père et, à la suite du Bon Larron, pour le

salut des pécheurs repentants.

« Le Christ notre Pâque, a été immolé » (1 Cor 5, 7). Le sacrifice de Jésus accomplit notre Rédemption. C’est pourquoi il ne se termine pas aux douleurs extrêmes de sa Passion. Il ne s’achève pas au Golgotha, où le Christ remet son esprit au Père, livre sa vie, et accomplit ainsi les Écritures. Tout d’abord, la Résurrection au matin de la nouvelle Pâque lui est joint. Celle-ci rend effective l’efficacité des mérites infinis de sa Passion : se relevant d’entre les morts, Jésus ne mérite plus mais il fait éclater sa victoire sur la mort et sur le péché. Ressuscitant, il est cause’ de notre

résurrection spirituelle, par la grâce qui irradie de son Sacré Cœur comme on le voit pour la conversion de l’apôtre Thomas, qui devient croyant après avoir touché sa plaie (Jn 20, 27). Il prouve en outre qui Il Est : « Je suis la Résurrection et la Vie », le Fils de Dieu fait homme.