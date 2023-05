Diocèse de Belley-Ars : les statistiques du denier du culte

Une réunion avait lieu à l’évêché de Belley-Ars pour faire le bilan 2022 du denier du culte et faire en sorte qu’il progresse.

Le mensuel diocésain en donne les résultats dans son numéro d’avril : ” les produits des quêtes, cierges et troncs sont en progression de près de 100 000€ ; les casuels en progression de 111 000€ ; le denier est aussi en hausse de 111 000€ et a atteint 1 858 703€ avec 6 678 donateurs en hausse de 407 familles. Le denier ne couvre néanmoins toujours pas les charges de personnel. La progression du denier concerne 28 groupements paroissiaux, 12 sont stables et 8 régressent“.

Par ailleurs, certaines pratiques interrogent : “6 nouvelles paroisses (Trévoux Jassans ; Tossiat Cezeyriat ; Lagnieu ; Saint Genis Pouilly ; Ambérieu en Bugey ; Cessy Gex Divonne) ont sollicité les parents lors de l’inscription des enfants au catéchisme pour un don de 5€ minimum au denier, d’ « adhésion à l’Eglise et à ses valeurs ». Leurs coordonnées permettent aussi de les abonner aux informations du diocèse“.