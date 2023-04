Abus sexuels : un prêtre interdit dans le diocèse de Verdun

Un prêtre a été interdit de messe publique et privé de sa faculté d’absoudre suite à la révélations de très nombreux cas d’abus – plusieurs dizaines, au bas mot, entre 1950 et 1980, dans le diocèse de Verdun (Meuse). Suite à une enquête canonique de la Congrégation de la Foi lancée en 2020 après le classement de l’affaire par la justice pour cause de prescription, des sanctions ont été décidées.

Une de ses victimes, devenu prêtre jésuite à Paris, Patrick Goujon, a écrit un livre et témoigné dans l’Est Républicain : ” On peut penser, après les aveux du prêtre, qu’il y a eu des centaines de victimes depuis les années 1950 jusqu’aux années 1980 ». Le père Patrick Goujon est Meusien, prêtre et professeur à la faculté jésuite de Paris. Il a témoigné dans un livre, Prière de ne pas abuser , paru en 2021, des agressions sexuelles qu’il a subies de la part du père T., un prêtre du diocèse de Verdun qui officiait entre 1977 et 1981 alors qu’il était enfant de chœur et âgé de 7 à 11 ans. Il avait porté plainte“.

Communiqué de l’évêque de Verdun :

Chers frères et sœurs,

Au lendemain de la fête de Pâques, il me faut vous communiquer une information grave au sujet de l’abbé Bernard THIERION.

Après avoir reçu le témoignage de personnes se déclarant victimes de gestes abusifs d’ordre sexuel par l’abbé Bernard THIERION, prêtre du diocèse de Verdun, j’ai communiqué ces informations au procureur de la république.

Suite à une enquête canonique en 2020 et en lien avec la Congrégation de la Foi, un décret a stipulé les mesures disciplinaires à son égard :

Interdiction de célébrer l’Eucharistie avec le concours des fidèles ;

Privation de la faculté d’absoudre, restant sauves les dispositions des can. 976 et 986, $ 2 CIC ;

L’obligation de résider dans une maison choisie par l’Ordinaire ;

L’interdiction de fréquenter de mineurs hors de la présence d’un autre adulte.

Suite à l’avis de classement à victime, une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Verdun en juillet 2020. Un non-lieu dû à la prescription des faits vient d’être rendu. Néanmoins, cette enquête a prouvé un nombre d’agressions sexuelles important. Leur ampleur m’a meurtri. J’ai transmis le dossier à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi afin de voir quelle suite donner.

Ma pensée va aux victimes. Je les accompagne de ma prière et reste disponible pour les rencontrer quand elles le désirent.

Je tiens à redire que notre Eglise demeure mobilisée pour lutter contre les abus sexuels. Notre cellule d’écoute reste disponible pour recueillir tout témoignage ([email protected]).

Que le Christ Ressuscité nous donne sa vie et sa force pour aller témoigner de notre joie de croire au sein d’une Eglise dont l’humanité apportera bonheur et espérance. Croyez bien à ma sollicitude toute fraternelle.

Verdun le 17/04/2023

+ Mgr Jean-Paul GUSCHING