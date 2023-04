Retour sur le colloque du CIEL à Rome

Nous recevons un compte-rendu de la part du CIEL – centre international d’études liturgiques – et de son dernier colloque à Rome en février 2023.

Le Centre International d’Études Liturgiques (CIEL) tient désormais ses colloques académiques à Rome et est dirigé par le Professeur Rubén Peretó Rivas, de l’Université nationale de Cuyo (Argentine).

Le colloque de février a donc eu lieu à l’Institut Maria Santissima Bambina, sur les bords de la place Saint-Pierre, réunissant des clercs et laïcs, de toutes nationalités, avec la présence de deux cardinaux, Robert Sarah, Préfet émérite de la Congrégation du Culte divin et Raymond Burke.

Christian Marquant, président de l’association Oremus/Paix liturgique, a fait un rappel sur la riche histoire du CIEL de 1994 à 2003. Ont eu lieu, en France, à Rome et le dernier à Oxford, onze colloques universitaires sur :

– La liturgie trésor de l’Eglise ;

– La vénération et l’administration de l’eucharistie ;

– L’autel et le sacrifice ;

– Le sacerdoce hiérarchique et le sacerdoce commun dans la célébration eucharistique ;

– Les aspects historiques et théologiques du missel romain ;

– La présence du Christ dans la liturgie ;

– Foi et liturgie ;

– Liturgie et sacré ;

– Liturgie, participation, musique sacrée ;

– Rome, Mère et Maîtresse de la liturgie ;

– Et un colloque en anglais, The Genius of the Roman Rite.

Puis, le CIEL a repris ses activités en 2020, à Rome avec un colloque sur « La liturgie latine traditionnelle dans sa diversité ».

La première intervention du colloque de cette année a été celle – en latin – du P Roberto Spataro, professeur à l’Université Pontificale Salésienne à Rome, sur le thème : Quae docuerint Patres Ecclesiae de altaribus, L’enseignement des Pères de l’Église sur les autels, le P. Spatato sortant souvent de son texte pour des développements, en latin, en italien ou en anglais, extrêmement piquants sur la situation actuelle de la liturgie « retournée ».

Le Professeur Rubén Peretó Rivas a présenté le volume intitulé Le Ciel sur la terre, premier recueil d’études publié dans les Actes des colloques du CIEL. Il a évoqué les dernières recherches en matière liturgique, notamment la publication récente du livre du Père Michael Lang, de l’Oratoire de Londres, The Roman Mass : from early Christian origins to tridentine reform.

Le professeur Stefan Heid, professeur d’histoire liturgique et d’hagiographie à l’Institut Pontifical d’Archéologie Chrétienne, enseignant à l’Université Angélique, directeur de l’Institut romain de la Société Görres basé au cimetière teutonique dans le territoire du Vatican, a présenté son livre Altar und Kirche, L’autel et l’Église.

Le professeur Marc Levatois, agrégé de géographie, a traité très savamment de « L’orientation de l’autel dans la construction symbolique de l’espace », et Ángel Pazos López, de l’Université Complutense de Madrid de « El altar y sus elementos en la imagen medieval », l’autel et ses éléments dans l’image médiévale.

L’abbé Claude Barthe a réalisé une conférence sur l’histoire de la messe face au peuple depuis les années 1920 (lire par ailleurs).

On n’oubliera pas qu’un des intérêts de ces colloques réside aussi dans les échanges entre les participants de tous horizons au moment des pauses ou du déjeuner.

Hasard ironique, le lendemain du colloque, le 21 février, paraissait le quatrième texte de l’offensive Traditionis custodes contre la liturgie traditionnelle, sous la forme d’un Rescrit. La vigueur de cette liturgie, dont ce colloque est une des manifestations, montre la déconnection de textes répétés sur le thème : la liturgie ancienne est interdite, périmée, abolie ! par rapport au réel de la vie de l’Église.