Una Voce fait, sur son site, d’intéressantes émissions hebdomadaires à l’intention des choristes. Celle du 3e dimanche après Pâques s’appuie sur la chorale des moniales du Barroux, enregistrée en 1999.

Les chants interprétés et expliqués sont l’Introït Jubilate Deo omnis terra, l’alleluia Redemptionem misit Dominus, l’alleluia Opportebat pati Christum, l’offertoire Lauda anima mea Dominum et la communion Modicum et non videbitis me.

Lien vers l’émission