Une messe en rite maronite à Ploërmel le 21 mai

Le diocèse de Vannes informe qu’une messe en rite maronite aura lieu le 21 mai prochain à 10h à l’église Saint Armel de Ploërmel.

“La messe diocésaine annuelle de l’Œuvre d’Orient se déroulera à la paroisse Saint-Armel de Ploërmel le dimanche 21 mai.

Comme les années passées, l’évènement sera l’occasion de découvrir la tradition et l’actualité d’une Église catholique orientale. À l’invitation de la délégation de l’Œuvre d’Orient, le père Rachid Gemayel, curé de la paroisse maronite de Rennes, donnera une conférence sur l’Église maronite au Liban et en France à 10h, puis présidera la messe paroissiale en rite syriaque-maronite à 11h, accompagné par le chœur de sa paroisse. Des livrets permettront aux fidèles de suivre la célébration qui sera assurée en arabe, en syriaque et en français”.