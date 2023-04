Vannes : 11 séminaristes dans le diocèse

Les 11 séminaristes du diocèse de Vannes – la photo de l’article en présente 10 avec le père Guegan, se sont retrouvés pour la semaine sainte. Ils sont en formation à Fribourg, Venasque ou Rennes.

“Le père Christophe Guéguan a été nommé délégué à la formation au ministère en novembre dernier et fait le lien entre les séminaires, les séminaristes et le diocèse de Vannes. « Ce qui me marque, c’est que le Seigneur appelle toujours des âmes à lui consacrer toute leur vie. Leur profondeur et leur désir de se donner entièrement au Seigneur sont des œuvres de Dieu à contempler. »

L’abbé Gérard Thieux, prêtre de l’Opus Dei, a été invité à prêcher tout au long de cette session des séminaristes. « Mon objectif, nous a-t-il confié, est de les aider à améliorer leur vie spirituelle personnelle. La Semaine Sainte est le seul moment où nous pouvons suivre le Christ presque heure par heure, et lui emboiter le pas. Je prêche devant le Saint Sacrement, je prie à voix haute, et je sens que les séminaristes prient aussi. C’est beau et je les sens très unis entre eux. »

Source : diocèse de Vannes/RCF