Le diocèse de Quimper – qui a sur son territoire la base des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de l’île Longue – organise ce 29 avril à Châteaulin une conférence pour donner “un regard chrétien sur l’arme nucléaire“.

Le diocèse communique :

Nous vous invitons à une rencontre d’information et d’échanges sur les dangers du nucléaire militaire et de la dissuasion nucléaire. Qu’en pensons-nous en tant qu’êtres humains et en tant que chrétiens ?

Programme

• Intervention de Roland de Penanros président de l’université européenne de la Paix et membre du Cian 29

• Projection du film : « Guerre froide – L’homme qui sauva le monde »

• Le point de vue de l’Église catholique – P. Armand Guézingar

• Débat

Organisé par l’observatoire diocésain pour les réalités économiques et sociales