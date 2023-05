Surgères (17) : un nouveau foyer d’étudiants au presbytère

Un foyer d’étudiants a ouvert dans une aile inoccupée du presbytère de Surgères – une petite ville entre Niort et la Rochelle, au nord du diocèse, qui compte une école professionnelle agroalimentaire mais très peu de logements étudiants. Mgr Colomb a béni les installations.

“A Surgères, une école de formation en laiterie et en agro-alimentaire accueille un certain nombre d’étudiants. Mais dans une petite ville, au milieu d’une zone rurale, il n’est pas toujours facile de trouver les logements adaptés et accessibles aux étudiants !

Par ailleurs, le presbytère de la paroisse Saint-Joseph en Pays Surgérien est assez vaste, et une de ses ailes n’était occupée ni par un logement de prêtre, ni pour des activités pastorales.

Après un contact avec une association d’aide aux étudiants, le curé de la paroisse, le P. Daniel Martin, son conseil économique et les paroissiens se sont mobilisés pour créer un foyer pour ces étudiants dans cette partie du presbytère. Il comprend 6 chambres, dont les travaux ont été réalisés en quelques mois par des artisans locaux, financés par la paroisse et le diocèse, ainsi que par la solidarité entre les paroisses.

Ce nouveau foyer, qui devrait ouvrir ses portes au mois de mai, a été béni par Mgr Colomb le dimanche 16 avril.

Une opération qui rend service aux étudiants, qui permet à la paroisse de s’ouvrir à ceux qui ne fréquentent pas forcément l’Eglise, tout en optimisant l’immobilier de la paroisse“.

