Ce dimanche in albis, Mgr Bernard Fellay a célébrée une messe pontificale à l’occasion de la prise d’habit de 5 soeurs de la Fraternité Saint Pie X, des premiers voeux de 2 soeurs et des voeux perpétuels de 2 autres au noviciat de Ruffec-le-Château. 120 religieuses sont réunies pour ces prises d’habit et de professions.

Extrait de La Porte Latine