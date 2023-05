Diocèse de Montauban : les salariés qui avaient contesté leur licenciement déboutés aux prud’hommes

En 2019, la presse de gauche faisait beaucoup de tapage au sujet du licenciement brutal de neuf des 23 salariés laïcs du diocèse de Montauban, qui mettait en évidence de son côté la nécessité d’un redressement après avoir eu un déficit de 400.000 euros.

L’on apprend des comptes diocésains 2021 du diocèse de Montauban, qui viennent d’être publiés, que les trois salariés qui avaient attaqué le diocèse aux prud’hommes ont été déboutés. Ils se sont pourvus en appel.

Par ailleurs en 2021 le diocèse dégage un excédent de 306.392 euros avec un budget de 8.3 millions d’euros; il y a 24 paroisses et 7 services – dont la nouvelle paroisse personnelle de Gasseras. Il y a aujourd’hui un cadre et 8 employés à temps plein (page 31) – le diocèse a resserré sa masse salariale, contrairement à bien d’autres petits diocèses qui affichent toujours 15 à 20 (voire plus) équivalents à temps plein.

Deux legs ont été acceptés par le diocèse sur l’exercice, dont un qui doit servir pour moitié à rénover la maison de retraite diocésaine et pour l’autre à la formation des séminaristes.

Le diocèse a 176.000 euros de dettes auprès d’organismes de crédit – dont 32.000 euros à rembourser dans l’année, 300.000 euros de “dettes divers” et 398.356 euros “d’autres dettes” (page 28), et a provisionné 270.000 euros pour risques et charges. L’on apprend de la page 31 qu’un emprunt est gagé par une hypothèque de premier rang sur un bien situé 4501 chemin de Lebrat à Montauban – ce qui correspond à l’église Saint-Martial et son presbytère.

Comptes du diocèse de Montauban en 2021 : comptes-dioc-montauban-2021