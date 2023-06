Les évêques de Dax, Saint-Claude et Cambrai sur le petit écran

La chaine KTO va diffuser cet automne un documentaire consacré au travail, au quotidien, de trois évêques, Mgr Garin (Saint-Claude), Mgr Souchu (Dax) et Mgr Dollmann (Cambrai).

Ce dernier diocèse communique au sujet du tournage et de la réalisation du documentaire :

“Depuis mardi et jusqu’à ce samedi [15 avril], Jean-Yves Philippe, réalisateur pour plusieurs chaînes de télévision (France 3, KTO…), suit Monseigneur Dollmann dans ses visites, ses réunions et ses rencontres à travers le diocèse.

L’archevêque de Cambrai est l’un des trois évêques français (avec Monseigneur Souchu, de Dax, et Monseigneur Garin, de Saint-Claude) choisis pour une émission qui devrait être diffusée à l’automne sur KTO.

La semaine a commencé par une rencontre avec le maire de Caudry, Frédéric Bricout, qui a présenté sa ville et les enjeux économiques dans un contexte difficile pour l’arrondissement de Cambrai. Monseigneur Dollmann est ensuite allé visiter l’entreprise Sophie Hallette, l’un des fleurons du textile dans la région, qui travaille pour des sociétés de haute-couture.

L’après-midi, il a rencontré des scouts en formation à Flesquières, avant de se rendre à Saulzoir, où le maire de Vendegies-sur-Ecaillon et plusieurs élus du diocèse qui étaient à Rome en octobre, ont témoigné de leur voyage.

Mercredi, toujours accompagné du réalisateur, l’archevêque s’est rendu à la ferme bio Maréchal à Bermerain, où Jean-Claude, ordonné diacre en novembre, dispense des cours de caté dans son verger. Jeudi, la journée a été rythmée par deux visites et une rencontre avec des prêtres et diacres à Denain : chez les servantes des Pauvres et à l’école Jean-Paul-II, à l’occasion du Salon de l’uniforme à la salle Baudin.

Ce vendredi, après le conseil épiscopal, un temps d’échange est prévu avec la chorale des Petits Bonheurs. Samedi, Monseigneur est attendu au lycée Dampierre de Valenciennes, où il participera à la pose de la première pierre du futur restaurant d’application de l’établissement”.