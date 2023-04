Notre-Dame de Chrétienté soutient la Maison Saint Fulbert (Ordre de Malte)

Chaque année, vous êtes des milliers à marcher vers Chartres.

Chaque année, l’Ordre de Malte envoie 35 secouristes qui peuvent livrer les premiers secours aux pèlerins, et 12 logisticiens qui installent les hôpitaux de campagne sur les bivouacs.

Pour nous associer aux œuvres de l’Ordre de Malte et pour réaliser une œuvre caritative au sein du diocèse de Chartres, Notre-Dame de Chrétienté a décidé d’offrir plusieurs tricycles dans un cadre thérapeutique pour les résidents de la Maison Saint-Fulbert. Située à quelques kilomètres de Chartres, ce Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) accueille et accompagne des personnes adultes présentant des troubles du spectre autistique. Cet établissement médico-social est géré depuis 2012 par l’Ordre de Malte France, association reconnue d’utilité publique. Et si, ensemble, nous donnions la possibilité aux plus fragiles de faire le pèlerinage avec nous ? Demain, ces résidents chartrains pèlerineront avec nous. Depuis près de 1000 ans, l’Ordre de Malte s’occupe du plus pauvre et du plus fragile. Depuis près de 30 ans, l’Ordre de Malte s’occupe de nos blessés. Il est temps de proposer aux malades dont l’Ordre de Malte s’occupe de pèleriner avec nous. L’Ordre de Malte et la Maison Saint-Fulbert ont besoin de vous ! Lors de votre inscription, faites un don pour financer ces tricycles. Ne laissons pas les personnes sur le bord de la route. Faisons-les marcher avec nous !