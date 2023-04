Promotion de l’avortement dans le collège catholique grenoblois Institution Bayard

Le collège Bayard est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Dans sa présentation, il est indiqué :

Le terme humaniste n’est pas là pour nous rassurer. Et la pastorale a l’air bien légère :

Il n’est pas surprenant que cet établissement fasse la promotion de l’avortement, et s’en vante :

Le 8 mars, c’était comme tous les ans la journée internationale des droits de la femme et à cette occasion le CVC a décidé d’organiser une exposition. Dans tous les couloirs de Bayard, vous avez pu découvrir des portraits de femmes ayant réalisé ou subit des choses exceptionnelles. Elles ont toutes su à travers leur histoire faire avancer les mentalités. Malgré de nombreux changements, l’égalité entre les hommes et les femmes reste un grand chantier et l’on peut et doit aller encore plus loin. Dans certains pays, les femmes ne sont pas libres de leur propre corps. Comme au Etats Unis par exemple où le droit à l’avortement a été interdit dans 18 états … Beaucoup de travail reste à mener. Nous sommes tous chacun à notre échelle, garants du respect et de l’égalité entre hommes et femmes.