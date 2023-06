Aix-en-Provence : les effectifs du séminaire

Le diocèse d’Aix et Arles revenait sur les effectifs du séminaire l’été dernier :

“Notre Séminaire d’Aix-en-Provence a accueilli cette année, pour les diocèses de la région, 25 séminaristes et 10 propédeutes. 35 hommes qui font le choix courageux de répondre à l’appel du Christ, qui discernent pour le servir et qui se forment pour être les pasteurs de notre Église. À la rentrée prochaine, il y aura au total 12 hommes en formation pour notre diocèse d’Aix et Arles, 3 propédeutes et 9 séminaristes“.

Source