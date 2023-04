La foi authentique purifie le cœur

La foi qui n’est pas superficielle ou morte transforme une âme en profondeur, tout d’abord en produisant en elle la pureté. Cela est logique et facile à comprendre, car celui qui vit de la foi modèle sa propre vie conformément à un idéal supérieur : par conséquent, il s’éloigne de tout ce qui est inférieur et qui pourrait être un obstacle à sa transformation. En d’autres termes, la foi authentique, accompagnée de la charité, tire une âme vers le haut, et ce faisant, elle l’éloigne de tout ce qui est terrestre ou mondain. Elle l’éloigne de toute impureté.

Prenons un exemple cher à saint Thomas : un métal devient impur s’il est allié à un autre moins noble. L’argent n’est pas impur par l’alliage de l’or, qui augmente sa valeur ; mais il l’est par l’alliage du plomb. De même pour l’âme, qui a plus de dignité que toutes les créatures temporelles et corporelles : elle est rendue impure si elle se soumet à elles par un amour ou un attachement désordonné. Elle est purifiée de cette impureté par le mouvement contraire, c’est-à-dire lorsqu’elle tend à ce qui est au-dessus d’elle, à Dieu. Il est évident que ce mouvement dépend de la foi qui seule le rend possible : pour pouvoir s’approcher de Dieu, il faut le connaître, et pour pouvoir le connaître, il faut croire en lui. Et voilà pourquoi le principe premier de la purification du cœur est la foi. Et si cette foi trouve sa perfection dans une charité authentique, elle cause une parfaite purification.

En effet, la foi exclut tout d’abord l’impureté qui lui est opposée : l’impureté de l’erreur dans l’intelligence. Mais si on la laisse agir, si on la laisse transformer l’âme en profondeur, elle finit par détruire toute impureté morale, tout obstacle à l’union parfaite entre l’âme et Notre-Seigneur. Cela signifie qu’après l’intelligence, elle rend aussi le cœur pur, et donc libre. Voilà ce que signifie l’expression : « le juste vit de la foi ».

Abbé Davide Pagliarani, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X

Extrait de la lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la FSSPX (n°92)