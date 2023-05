Saint-Placide (Québec) : les habitants se mobilisent pour racheter leur église qui va être fermée

La paroisse de saint Placide au Québec va être fermée – encore une, l’église est donc à vendre. Erigée en 1860, elle était soutenue à bouts de bras par les habitants ces dernières années qui organisaient des activités pour combler le déficit de fonctionnement chaque année – de l’ordre de 5000 dollars canadiens. Désormais, ils veulent la racheter pour en faire un centre communautaire et ne pas laisser se perdre l’histoire de leur village.

“Cette petite église, érigée en 1860, représente beaucoup pour la communauté de Saint-Placide. Durant toutes ses années, le bâtiment a été un lieu de rassemblement unique, dont plusieurs souvenirs habitent toujours les résidents.

Devant les mêmes turbulences que vivent les églises des petites localités du Québec, un comité pour sa conservation a vu le jour. Dans les dernières années, l’église a été maintenue à bout de bras par les citoyens grâce à des activités de sociofinancement.

« Quand on a appris qu’il allait vendre l’église en 2015 parce qu’il manquait 5000 $, on s’est mobilisé et les cinq années suivantes, on a gagné entre 5000 et 6000$ à chaque année », raconte Claire-Lise Éminet, membre de ce comité.