Hongrie: le Pape François a assisté à un office traditionnel

Dans le cadre de son dernier voyage apostolique qui a eu lieu en Hongrie du 28 au 30 avril 2023, le Pape François a eu l’occasion de participer à certaines cérémonies, comme ce fut le cas à la messe du dimanche, célébrée en latin par le cardinal Erdö, sur la Place Kossuth Lajos, qui jouxte le parlement hongrois.

Une cérémonie traditionnelle chez les… gréco-catholiques

Mais le Pape François a aussi rencontré les gréco-catholiques de Hongrie la veille. Pour bénir les fidèles, il a même revêtu l’étole utilisée dans cette Église de rite byzantin unie à Rome. On pouvait ainsi entendre les prières habituelles d’un rituel traditionnel comme le montre la vidéo de cette rencontre (il faut notamment regarder le début):

Sur cette photo, le Pape porte même l’étole traditionnelle des clercs gréco-catholiques:

À comparer avec les habits liturgiques portés le lendemain, à la messe célébrée le dimanche, et dont l’aspect traditionnel est flagramment moindre (on peut ainsi comparer les croix, l’une en fer et sertie de médaillons comportant une image, l’autre en bois dans une forme plus abstraite et moins figurative):