Paris : le centre Sèvres étudie la place des femmes dans l’Eglise

Les jésuites du Centre Sèvres à Paris organisent une journée d’étude sur la place des femmes dans l’Eglise le 24 mai prochain, avec la participation notamment de Mgr Giraud (Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France), ainsi qu’Isabelle de Gaulmyn, de la Croix. Il s’agit, entre autres, de mettre en place “l’égalité et la fraternité” dans l’Eglise.

Présentation :

“La journée d’études veut à la fois faire le point sur les relations entre hommes et femmes en Église, et proposer de nouvelles pistes.

Elle a été préparée par un travail de trois années dans le Séminaire « Hommes et femmes en Église ». Par ailleurs, le processus synodal en cours révèle qu’il s’agit là d’une question brûlante, portée par un grand nombre de communautés chrétiennes dans le monde.

Nous avons fait le constat, dans la relation entre hommes et femmes, d’un double décalage de la pratique de l’Église :

– par rapport au témoignage de liberté du Nouveau Testament

– par rapport aux évolutions de la société contemporaine

Comment comprendre la situation actuelle à partir de l’histoire et de la théologie ?

Le souci que nous avons de la crédibilité de l’Église nous amène à nous interroger sur la mise en œuvre de l’égalité baptismale dans la vie concrète des communautés chrétiennes, dans la liturgie, dans l’exercice des responsabilités.

Quelles réflexions et quelles pistes d’avenir pouvons-nous proposer ?”

Programme :

Avec la participation de :

Etienne GRIEU, François ODINET, Marie-Anne FLORIN, Mgr Hervé GIRAUD, Monique BAUJARD, Luca CASTIGLIONI, Clarisse PICARD, Anne-Marie PELLETIER, Guilhem CAUSSE, Hélène BRICOUT, Christoph THEOBALD

Animation :

Sophie LEBRUN ; Isabelle de GAULMYN

Programme de la journée

À partir de 9h-9h30 : accueil – café

9h30-9h35 : Ouverture

Etienne GRIEU sj (Centre Sèvres)

9h35-10h05 : Hommes et femmes dans la réflexion synodale – actualité du processus

François ODINET (Centre Sèvres), modérateur : Etienne GRIEU

10h10-10h55 : Table ronde : Témoignages de terrain

Marie-Anne FLORIN (Déléguée générale dans le diocèse de Poitiers), Mgr Hervé GIRAUD (Archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France), Anne SONCARRIEU (Déléguée générale pour la mission de France), Monique BAUJARD (ancienne directrice du Service Famille et Société à la CEF), animée par Sophie LEBRUN (La Vie)

Pause

11h15-11h55 : Égalité baptismale et différence sexuelle – comprendre les réticences

Luca CASTIGLIONI (Université de Milan), modératrice : Murielle LEMOINE

12h00-12h30 : Échange avec les intervenants du matin

Modératrices : Murielle LEMOINE et Isabelle PAYEN

Déjeuner libre

14h00-14h30 : L’Église et le corps des femmes – apport en anthropologie philosophique

Clarisse PICARD (Centre Sèvres)

14h35-15h05 : Les Écritures bibliques, quels modèles pour une anthropologie théologique ?

Anne-Marie PELLETIER (Professeur des universités)

15h10-16h00 : Gestes, rites et liturgie – apport en philosophie et en théologie pratique

Guilhem CAUSSE sj (Centre Sèvres) et Hélène BRICOUT (ICP), modératrice de 14h à 16h : Geneviève COMEAU

Pause et récupération des questions dans une corbeille à l’entrée de la salle

16h20-16h55 : Questions aux intervenants

Modératrices : Murielle LEMOINE et Isabelle PAYEN

17h00-17h15 : De l’égalité à la fraternité (« capsule », format vidéo) – apport en ecclésiologie

Christoph THEOBALD sj (Centre Sèvres)

17h15-18h00 : Reprise conclusive de la journée : égalité et fraternité dans l’Église ?

Anne-Marie PELLETIER, Monique BAUJARD, Etienne GRIEU sj, François ODINET, animée par Isabelle de GAULMYN (La Croix)

Tarif :

26 €