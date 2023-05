Légionnaires du Christ : 27 clercs auteurs d’abus entre 1941 et 2022

D’après le troisième rapport annuel sur les abus sexuels du clergé au sein des Légionnaires du Christ – qui comptent actuellement 1500 membres dans 21 pays – mis en ligne sur le site de la congrégation mi-avril dernier, près de 27 prêtres auteurs d’abus ont été identifiés entre 1941 et 2022, soit 1.9% des prêtres sur la période.

«Ce troisième rapport présente le travail développé au cours de l’année 2022 concernant l’attention aux victimes, la mise en œuvre du programme de réparation et de soutien, le suivi des procédures canoniques, les aspects liés à la dissimulation, les processus d’accréditation, le renforcement de la collaboration avec des institutions et des experts externes, et les abus d’autorité et de conscience», précise encore la congrégation sur son site.

“En 2022, quatre procédures contre des membres du clergé ont été clôturées, selon le «Rapport annuel: vérité, justice et guérison«. L’un d’entre eux a été renvoyé de l’état clérical; deux autres se sont vu interdire la célébration de services religieux publics. Le quatrième ne fait plus partie de l’ordre. Selon le rapport, neuf procédures ecclésiastiques sont actuellement en cours contre des prêtres de l’ordre et quatre font encore l’objet d’une enquête.

Le rapport annonce pour 2023 la création d’une commission chargée de faire la lumière «globalement et systématiquement» sur l’ampleur des abus spirituels commis par des membres de l’ordre.

L’Ordre serait en contact direct avec plus de 60 personnes victimes d’abus. En 2022, 42 personnes concernées ont été prises en charge par une organisation indépendante; 29 d’entre elles ont été abusées sexuellement alors qu’elles étaient mineures. En outre, un programme de compensation financière a été mis en place en 2022. Jusqu’à présent, 32 personnes concernées ont reçu des paiements depuis 2010“.

rapport-2023-legionnaires-du-christ-anglais