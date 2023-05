Mgr Jachiet célèbre la messe à Belfort entre un four et un piano

Mgr Jachiet, évêque de Belfort, s’est rendu en visite pastorale à… Belfort, où il a visité l’usine d’hydrogène, la mosquée – le 28 avril, le régiment… mais n’a pas poussé jusqu’au cimetière de Brasse – où il y a une chapelle et où il aurait pu peut-être trouver un autel digne pour la messe de toujours, puisque le 25 avril à 10h30 il a célébré une messe à l’EHPAD la Rosemontoise…sur ce qui semble bien être une table à manger.

D’ailleurs, juste à côté, il y a un piano, et derrière, un four – ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une salle de repos ou de la salle à manger – au moins l’habit de l’évêque est en accord avec les couleurs de la salle. Le site du diocèse met en ligne pas mal de photos – tout sur une même page, et en bonne résolution.

En revanche il ne semble avoir pas pris connaissance, avant de visiter Belfort, de l’instruction Redemptionis Sacramentum, qui comporte notamment ces lignes :

“77 – Sauf en cas de grave nécessité, il n’est pas permis de célébrer la Messe sur une table à manger, ou dans un réfectoire, ou dans un lieu qui est utilisé pour un tel usage convivial, ni dans n’importe quel endroit où se trouve de la nourriture, ni que ceux qui participent à la Messe s’assoient à table au cours de la célébration.

Si, en cas de grave nécessité, la Messe doit être célébrée dans le même lieu où l’on a prévu ensuite de prendre le repas, il faut prévoir un laps de temps suffisant entre la fin de la Messe et le début du repas, et il est interdit de présenter de la nourriture aux fidèles pendant la célébration de la Messe“.