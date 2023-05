Poligny (diocèse de Saint-Claude) : la chapelle de la maison diocésaine inaugurée

D’octobre 2021 à mars 2023 pas moins de 18 entreprises ont oeuvré à la rénovation de la chapelle de la maison diocésaine du diocèse du Jura à Poligny, qui a enfin été inaugurée, pour un résultat esthétique plutôt réussi.

Le bois vient du Jura – des forêts de Mouchard, et des trompes l’oeil peints (le ciel, des faux marbres) et des frises en bois doré ont été réalisés. Le tabernacle est plutôt moderne, tandis que des statues et des reliquaires du XIXe ont été mis en place.

Il s’agit en fait de l’ancienne maison de retraite de la congrégation du saint Esprit, qui date de la fin du XIXe, acquise par le diocèse en 2015 sous Mgr Jordy en 2015, pour 960.000 euros, tandis que les deux grands bâtiments de Lons-le-Saunier, l’évêché et l’ex-grand séminaire de Montciel, étaient vendus – l’évêque ne réside plus à saint-Claude depuis un siècle.

Présentes à Poligny depuis 1230, les Filles du Saint Esprit ont fusionné avec une congrégation éponyme de Saint-Brieuc en 2003 et vendu leur maison mère au diocèse de Saint-Claude en 2016; les dernières religieuses ont quitté Poligny en 2021, mettant fin à près de 8 siècles d’histoire jurassienne.