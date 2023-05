Diocèse de Strasbourg : les catéchistes invités à fournir un extrait de casier judiciaire

Le diocèse de Strasbourg présentait, peu avant la démission de Mgr Ravel, l’état des lieux de ses actions pour prévenir les abus sexuels et mieux former ses personnels. Le diocèse étant en terre concordataire, il s’agit d’une administration – qui dépend du ministère de l’Intérieur et des Cultes, ce qui permet des initiatives probablement impossibles ailleurs.

Ainsi les catéchistes sont désormais vivement invités à fournir un extrait de casier judiciaire, ce qui permet au diocèse de s’assurer qu’ils n’ont pas été condamnés pour infractions sexuelles ou pour violences…

“Tout agent pastoral, qu’il soit prêtre, diacre, coopérateur de la pastoral a déjà suivi la formations diocésaine et signé le Code des relations pastorales depuis 2019. Les bénévoles en contact régulier et habituel avec les mineurs sont désormais invités à participer à cette démarche en visionnant dans leur paroisse la vidéo de formation préparée par le diocèse, à signer la Charte de bientraitance pour la protection des mineurs, et à présenter un extrait de casier judiciaire auprès des instances qui l’appellent (curé ou coopérateur de la pastorale pour les catéchistes bénévoles par exemple).

En février 2022, la loi civile française sur la protection des mineurs a ajouté des éléments concernant les structures éducatives. Celles-ci doivent vérifier systématiquement les antécédents de leurs employés et bénévoles. La Conférence des évêques de France estime que l’Eglise, en tant que structure éducative, est également concernée par cette loi. Les catéchistes sont désormais fortement invités à fournir un extrait de casier judiciaire. Une mesure plutôt bien comprise par les catéchistes et les parents d’enfants catéchisés, mais peu généralisée encore. C’est pourtant le sens de la démarche nationale menée par la Conférence des évêques de France et demandée par la CIASE.

Une formation est désormais largement ouverte aux bénévoles en contact régulier et habituel avec les mineurs. Elle a d’abord été proposée à des groupes composés de bénévoles, prêtres et coopérateurs de la Pastorale à travers le diocèse. Elle est constituée du visionnage d’une vidéo d’une quarantaine de minutes, suivi de discussions en groupe”.