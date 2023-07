Diocèse de Châlons : une association privée de fidèles dissoute

Le diocèse de Châlons en Champagne, dans le sud de la Marne, communique :

Décret de dissolution de l’association privée de fidèles « Communauté Le Rocher »

Moi, François Touvet, par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique, évêque de Châlons,

Vu le décret de reconnaissance de l’association privée de fidèles « Communauté Le Rocher » signé par Mgr Lucien Bardonne, évêque de Châlons, en date du 2 février 1985,

Vu la lettre de Olivier Jacob, modérateur de l’association privée de fidèles « Communauté Le Rocher » en date du 23 octobre 2019, faisant état du petit nombre de membres et de leur incapacité à élire un nouveau modérateur lors du dernier chapitre communautaire, et demandant la dissolution de l’association qui n’a plus d’activité,

Vu que l’association civile 1901 « Communauté Le Rocher » a décidé la dévolution des liquidités restantes à des œuvres poursuivant un but analogue, conformément aux statuts,

Vu l’aboutissement prochain de la procédure de dissolution de l’association civile 1901 « Communauté Le Rocher », conformément à la délibération votée en Assemblée Générale extraordinaire le 25 août 2019,

Vu les Can. 305, 321 à 326,

Décrète :

L’association privée de fidèles « Communauté Le Rocher » est dissoute à compter de ce jour.

À Châlons le 2 avril 2023,

Dimanche des Rameaux et de la Passion,

+ François TOUVET, Évêque de Châlons