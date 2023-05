Emission Terres de Mission (n°312)

Eglise universelle : Baptêmes d’adultes à Pâques A l’occasion de la veillée pascale ont eu lieu, en France, 5 463 baptêmes d’adultes. Le chanoine de Beaurepaire a procédé à 15 baptêmes en l’église Saint Etienne à Lille. Il témoigne du parcours et des motivations de ces nouveaux baptisés qui ont fait le choix du Christ dans une société dont les valeurs sont aux antipodes du message évangélique.

Eglise en France : L’eucharistie, salut des âmes, 41ème pèlerinage de Pentecôte Les 27-28 et 29 mai aura lieu le 41ème pèlerinage de Pentecôte de l’église Saint Sulpice à Paris à Notre-Dame de Chartres. Le thème en sera “L’eucharistie, salut des âmes”. Anne-Lys Falicon nous explicite ce thème et nous présente le déroulement concret de ces 3 journées de prières menées par plus de 15 000 marcheurs dont la moyenne d’âge est de 21 ans.

Eglise en Marche : Cœur de Père. Actualité de saint Joseph Ce dvd intitulé “Cœur de Père” et présenté par Claire de Lorgeril, de Saje distribution, nous mène sur les traces de saint Joseph à Cotignac, Montréal, Tolède, Avila, Barcelone, etc. Tous lieux où existe une tradition de dévotion au père adoptif de Jésus.