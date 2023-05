Parution de Sedes Sapientiae n°163 (mars 2023)

Le dernier numéro de Sedes Sapientiae (n°163), revue de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, est paru en mars 2023.

Au sommaire ce trimestre plusieurs articles ont attiré notre attention un “hommage à Benoît XVI” (RP Louis-Marie de Blignières), “l’unicité du missel romain au regard de l’histoire” (Abbé Gabriel Diaz-Patri), ou encore “L’unité catholique de l’Eglise et sa constance confirment-elles son origine divine ?” (RP Louis-Marie de Blignières).



Dans sa contribution, l’abbé Diaz-Patri fait de précieux rappels et évoque l’action de Saint Pie V suite au concile de Trente (article particulièrement intéressant dans le contexte présent) :

C’est pourquoi nous pouvons dire que la “réforme” liturgique promue par le concile de Trente et complétée par saint Pie V a consisté, plus qu’en une “réforme du missel”, en un changement dans l’organisation de la discipline liturgique. Certes, ce grand acte juridique a provoqué une certaine “révolution”, mais non pas sur le plan liturgique, puisqu’il se limitait essentiellement à établir une édition “authentique” d’un rite déjà existant et largement utilisé, mais plutôt sur le plan canonique de l’attribution des compétences dans le domaine de la liturgie.