L’affaire des Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre éclaboussera-t-elle Mgr Crépy ?

A propos des dérives reconnues chez les Bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre, un lecteur nous informe celui qui fut le visiteur apostolique de cette congrégation en 2004 n’est personne que l’actuel évêque de Versailles, Luc Crépy. Il était à l’époque Président de la Conférence des supérieurs majeurs de France (CSMF) (2001 – 2007).

La Conférence des religieux et religieuses de France (Corref), regroupant 323 instituts féminins apostoliques, 89 instituts masculins apostoliques et 51 monastères masculins a été créée en 2008 de la fusion de deux conférences: la Conférence des supérieures majeures – congrégations féminines (CSM) et de la Conférence des supérieurs majeurs en France – instituts masculins (CSMF).