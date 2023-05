Messe traditionnelle: le Pape dénonce “l’incroyable soutien au restaurationnisme”

Dans un échange avec les jésuites qui eu lieu lors de son dernier voyage apostolique en Hongrie, le Pape François a abordé la question de Vatican II. Interrogé sur la question de la relation entre l’Église et le monde moderne ainsi que sur la façon dont on pouvait réconcilier l’Église et « la réalité qui est au-delà de la modernité », le Pape parle de la résistance aux décrets du Concile qui est “terrible”. On pourra retrouver cet entretien publié aujourd’hui sur le site de La Civiltà Cattolica, la revue jésuite qui a l’oreille du Pape et qui, traditionnellement, exprime la voix du Saint-Siège.

Une (nouvelle) attaque contre la messe traditionnelle

Le Pape évoque le Commonitorium de Saint Vincent de Lérins et dénonce le “danger de de l’indiestrismo, la réaction contre le moderne. C’est une maladie nostalgique. C’est pourquoi j’ai décidé que maintenant la permission de célébrer selon le Missel Romain de 1962 est obligatoire pour tous les prêtres nouvellement consacrés. Après toutes les consultations nécessaires, j’ai décidé cela parce que j’ai vu que les bonnes mesures pastorales mises en place par Jean-Paul II et Benoît XVI étaient utilisées de manière idéologique, pour revenir en arrière. Il fallait arrêter cet indietrismo, qui n’était pas dans la vision pastorale de mes prédécesseurs.”

À peine ces échanges divulgués au public, les jésuites de La Civiltà Cattolica se sont rués pour liker tel ou tel laudateur du discours pontifical.