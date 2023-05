Concert profanatoire à l’église de Carnac : lettre ouverte à Mgr Centène

Alors que le diocèse de Vannes, que nous avons contacté, affirme que le titre Sacer Profanare ne sera pas joué en l’église de Carnac le 13 mai prochain – mais persiste dans sa volonté d’y organiser cet événement, le concert d’une organiste suédoise continue de susciter l’opposition de fidèles locaux et morbihannais qui découvrent cette initiative quelque peu incongrue dans une église :

Monseigneur Raymond CENTÈNE Evêque de VANNES Evêché de VANNES 14, rue de l’Evêché 56000 VANNES

O bjet : Protestation contre le concert profane dans l’église Saint-Cornély de CARNAC

Le 03 mai 2023

Excellence,

La section CIVITAS du pays Vannetais vient d’être alertée de la tenue du Festival « You Origin » qui doit se dérouler à CARNAC les 12,13 et 14 mai prochains.

Cet évènement est organisé par l’Association ECHONOVA, dédiée aux musiques actuelles à savoir « électro-contemporaines », dans un haut lieu du patrimoine plurimillénaire de notre chère Bretagne. Or l’émoi des habitants et de nombreux français, croyants ou non, s’est très vite manifesté dans les médias et auprès de nous, oscillant entre incompréhension et colère. En effet, sous le terme anodin de festival, va officier son initiateur l’américain Stephen O’MALLEY, très enthousiaste à l’idée de diffuser des pièces sonores sur fonds d’arguments ésotériques entre les célèbres alignements et les tumulus de la commune, mais aussi (c’est bien là tout le scandale) dans des édifices religieux dont vous êtes le gardien.

Or, Excellence, savez-vous que Monsieur O’MALLEY, co-fondateur du groupe états-unien emblématique du genre « drone metal » SUNN OO))), est aussi membre de Burning Witch (littéralement la sorcière qui brûle), groupe inspiré par Black Sabbath (traduction superflue) au look gothico-sataniste, grand amateur du genre death-metal et heavy-metal , soit un registre assurément sulfureux ?

Mais ce qui provoque encore plus le scandale résidera dans la prestation de madame Kali MALONE, américaine également, qui a émis le caprice de jouer sur l’orgue historique de l’église paroissiale Saint-Cornély de Carnac, construit en 1775 classé monument historique, un symbole fort au service de la liturgie catholique. Cette dame va-t-elle réjouir son auditoire des œuvres de J.S. BACH ou de MOZART, composées pour la beauté du culte ? Pas du tout.

Madame MALONE qui avoue elle-même ne pas être organiste va proposer plusieurs pièces acoustiques qualifiées de subversives par un site commercial électroacoustique, dont les titres eux- mêmes suffisent à provoquer l’indignation : « The Sacrificial Code » (quel code sacrificiel ?), « Sacer Profanare » alliant les termes latins « saint et profaner ». Quel scandale !

Ainsi, le 13 mai 2023, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, une intolérable profanation va être perpétrée dans l’église Saint-Cornély de Carnac.

Comment des prêtres paroissiaux et des fidèles laïcs ont-ils pu accorder leur autorisation à l’Association ECHONOVA, sans s’émouvoir un seul instant de la nature profanatoire de la prestation de madame MALONE ? Comment l’homme d’Église que vous êtes, Excellence, chargé de la sanctification des 510 000 catholiques morbihannais, pourrait-il ne pas réagir et ne pas empêcher de toutes ses forces la réalisation de cette représentation indigne d’un tel lieu ? N’existait-il pas d’autres salles plus appropriées ? À moins que ce concert constitue pour les organisateurs et les artistes une provocation volontaire de plus envers la religion catholique ?

Il n’est pas possible, Excellence, que vous permettiez la dégradation de cet édifice religieux, la maison de Dieu, où est célébrée la Sainte Messe, où sont reçus depuis des siècles par les fidèles les Sacrements de l’Église, où chaque année se rassemblent plus d’un millier de morbihannais pour témoigner de leur foi et rendre hommage à leur cher saint patron Saint-Cornély.

Aussi, en ma qualité de chef de la section Vannetaise pour CIVITAS, unique mouvement politique œuvrant à promouvoir et défendre l’identité chrétienne de la France, inspiré par la doctrine sociale de l’Église, je proteste avec la plus vive énergie et vous prie d’intervenir pour empêcher sans délai l’accomplissement de cette infamie.

Comptant sur votre zèle pour protéger l’honneur de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, de sa Très- Sainte-Mère et de sa Sainte-Église, je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma parfaite considération.

En appui à sa lettre ouverte, la section Civitas du pays de Vannes ajoute ceci :

Quoiqu’un démenti ait été donné par le diocèse de Vannes et la paroisse de Carnac quant au fait annoncé que seront produites les œuvres aux titres et au contenu ambigus, de nombreux fidèles catholiques continuent de se poser des questions légitimes et de manifester leur opposition à ce projet. En effet c’est bien l’ensemble du contenu de ce festival qui interroge ainsi que la sphère autour de laquelle gravitent ces artistes Kali Malone et Stephen O’Malley.

Les personnes qui ont donné l’accès à l’église ont-elles pris la peine de s’en informer sérieusement ? Quel genre d’artiste produit la maison Ideoligic Organ Music ? Un rapide coup d’œil sur les titres produits aurait du suffire à alerter les responsables : les références aux spiritisme, chamanisme et satanisme sont omniprésentes !

Non, nos églises ne sont pas des salles de concert à la merci des caprices et désirs d’artiste tendance et tendancieux !

Enfin, catholiques bretons, souhaitez-vous voir l’église paroissial de Carnac transformée en salle de concert, comme cela s’est fait le 21 mars dernier dans l’église du Saint-Esprit de Paris ?

La section Civitas du pays Vannetais, espère de tout cœur que les responsables ayant donné leur autorisation ouvriront les yeux sur la gravité d’un tel laissez-passer et auront le bon sens de se rétracter.

Paul DEROGIS