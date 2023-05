Bolivie : les jésuites dans la tourmente après la révélation d’abus

La branche des Jésuites en Bolivie a présenté ses excuses suite à la révélation d’abus sexuels commis par un prêtre maintenant défunt, qui a été publiée par le journal espagnol El Pais.

Selon les documents qui ont fuité, ledit prêtre, Alfonso Pedrajas, d’origine espagnole, aurait admis en 2009 avoir abusé de 85 enfants.

Selon son communiqué en date du 2 mai, la branche des jésuites de Bolivie a annoncé avoir “décidé de suspendre immédiatement de leurs activités les jésuites qui étaient provinciaux au moment des abus pour mener une enquête sur leurs actions dans l’affaire”.

Il a aussi été “décidé de suspendre de leurs activités d’autres jésuites qui ont servi comme provinciaux dans les années qui ont suivi la mort de Pedrajas pour enquêter sur s’il y avait des plaintes non traitées à l’époque“.

Dans un nouveau communiqué, en date du 9 mai, les jésuites de Bolivie reconnaissent qu’un ancien novice, Pedro Lima Salazar, a dénoncé dans la presse l’étouffement de l’affaire Pedrajas et d’autres abus commis par deux autres jésuites, eux aussi défunts.

Il a notamment dénoncé l’existence, au sein des jésuites de Bolivie, d’un groupe de prêtres appelé “Los Palaciegos” qui étaient chargés de contenir les affaires d’abus spirituels et sexuels – pour que rien n’en filtre à l’extérieur et qui absolvaient les auteurs – il s’agit de “l’absolution du complice“, une infraction canonique grave qui peut entraîner l’excommunication :

“au sein de la Compagnie, il y avait un groupe appelé « Los Palaciegos » ; ils protégeaient, ils couvraient, : ils abusaient et ils se couvraient avec des confessions et des absolutions mutuelles. Ce groupe était dirigé par Marcos Recolons, Ramón Alaix et aussi par Ignacio Suñol, curieusement tous les trois, plus tard ou avant, étaient des provinciaux de la Compagnie de Jésus“.

Pour tirer au clair ces affaires d’abus – dont l’affaire Pedraja ne semble être, d’après Pedro Lima Salazar, que “la pointe de l’iceberg”, les jésuites – mais aussi leurs victimes – pourront-ils compter sans doute sur un soutien en haut lieu, le Pape lui-même ?