Généalogie de la Tradition

Jean-Pierre Maugendre, président de Renaissance catholique, est l’invité de Victor Aubert pour ce nouvel entretien d’Academia Christiana qui porte sur l’histoire du combat pour la Messe traditionnelle. Jean-Pierre Maugendre nous explique la naissance du mouvement traditionaliste après la promulgation du Nouvel Ordo Missae et pourquoi celui-ci a pris une telle importance en France. Il revient également sur la rupture de 1988 et les initiatives politiques chrétiennes qui se sont développées en parallèle de ce mouvement. C’est également l’occasion de présenter les grandes figures et les grands auteurs de ce mouvement et d’avoir des recommandations de lecture sur ce sujet.

Il est aussi question du bilan du colloque sur l’avenir de la messe traditionnelle qui s’est tenu en 2022 et sur la prochaine UDT organisée par Renaissance Catholique du 13 au 16 juillet en Touraine. Dans cet entretien, Jean Pierre Maugendre conseille la lecture de livres indispensables pour comprendre les temps que nous vivons.