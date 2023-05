Le Séminaire français de Rome compte 17 séminaristes et 4 diacres

En ce moment le Séminaire français compte 34 étudiants répartis en 17 séminaristes, 4 diacres, bientôt ordonnés prêtres et 13 prêtres étudiants. Le diocèse de Versailles compte actuellement au Séminaire français de Rome 2 séminaristes et 3 prêtres étudiants.

L’équipe des formateurs du Séminaire est composée de six membres : cinq prêtres de différents diocèses et une laïque consacrée. Les enseignements sont donnés pour la plupart dans l’une des universités pontificales et sont assurés par des personnes en provenance du monde entier, qu’ils soient prêtres, religieux, religieuses ou laïcs, consacrés ou non.

Chaque séminariste, diacre et prêtre reçoit un apostolat où il est envoyé chaque semaine : paroisse, école, communauté religieuse.