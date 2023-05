La CEF rend compte de l’Assemblée plénière à la Curie romaine

Les 8 et 9 mai, la Présidence de la Conférence des évêques de France – Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil et Vice président, Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours et Vice président et Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président – accompagnée par le Père Hugues de Woillemont, Secrétaire général, était au Vatican pour rendre compte à la Curie romaine, comme c’est l’usage après chaque assemblée plénière des évêques, des sujets sur lesquels est mobilisée l’Eglise en France en ce moment.

Au programme :

Avec Don Flavio Pace, sous-secrétaire du Dicastère pour les églises orientales, ils reviennent sur les enjeux qu’ils ont pu percevoir au Liban et en Irak, visités respectivement en mai 2022 et mars 2023.

Ils échangent sur le ministère des évêques avec Mgr Robert Francis Prevost, préfet du Dicastère pour les évêques, qu’ils rencontrent pour la première fois depuis sa nomination en janvier 2023.

Au Cardinal Michael Czerny SJ, préfet du Dicastère pour le développement intégral, ils présentent « Ensemble pour notre Terre, les évêques de France s’engagent au service de l’écologie intégrale », à paraitre en mai, en clôture du cycle de réflexion des évêques français sur la réception de Laudato Si’.