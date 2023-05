Soutenir la Fondation Kephas

La Fondation Kephas, abritée par la Fondation pour l’Ecole, soutient les écoles indépendantes dont les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre assurent la direction et/ou l’aumônerie : soit plus de 30 établissements (écoles, collèges, lycées dans toute la France).

L’abbé Louis Le Morvan, FSSP, président de cette fondation, évoque les derniers développements des écoles liées à la Fondation et sollicite un soutien.

Grâce à votre soutien, notre Fondation a pu continuer à épauler financièrement la trentaine d’écoles de son réseau, rejointes en septembre dernier par une nouvelle école primaire, deux nouveaux collèges et un nouveau lycée. Sept ans après sa création, ce sont deux millions cent cinquante mille euros qui ont pu être apportés aux écoles, que nous avons reçus pour moitié de nombreux dons de montants variés et pour moitié par les deux premiers legs qui nous ont été consentis. L’été dernier, j’ai demandé aux écoles leur projet de croissance à cinq ans et leur besoin de financement.Compte-tenu des demandes actuelles et forts de l’expérience accumulée, les établissements s’attendent à une croissance moyenne de 70% de leurs effectifs en cinq ans (après une croissance de 30% ces cinq dernières années) mais elles recherchent au total 23 millions d’euros, car pour beaucoup cela nécessite un changement de locaux ou de gros travaux. Sans compter qu’en moyenne nous accompagnons la création d’un ou deux établissements par an. Tout cela est à la fois (ou tour à tour … ) impressionnant, décourageant et exaltant. Mais c’est non seulement magnifique, c’est surtout absolument nécessaire !