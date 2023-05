Un curé impose une redevance aux organisateurs de concerts dans les églises

Le curé de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, le Père Florent Marie Hounkponou, impose une redevance aux organisateurs de concerts dans les églises locales. Les maires et la population expriment leur mécontentement face à cette ingérence financière.

Pour organiser des concerts dans l’une des églises du secteur, le prêtre impose une redevance pour l’utilisation de ces lieux de culte.

“Il nous a réclamé 70 euros, s’étrangle le maire de Labarthe-Inard, Jacques Albenque. J’ai trouvé ça fort de Roquefort ! Nous avons refusé.”

“Depuis plusieurs années, pour la moindre cérémonie, notamment les enterrements, la musique profane et les hommages sont strictement interdits. Il n’y a plus aucun baptême dans nos églises. Tous doivent se dérouler à Saint-Gaudens. Les mariages mixtes sont très compliqués. Et là, ils en arrivent à vouloir nous “sous-louer” nos propres églises. Ils en arrivent même à froisser les croyants. C’est très tendu.”