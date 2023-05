Emission Terres de Mission (n°313)

Eglise universelle : Marche pour la Vie du 16 juillet à Tokyo

Le Japon est un des pays de la planète dont la population diminue le plus rapidement en raison d’une natalité très faible et d’une absence quasi totale d’immigration. Paul de Lacvivier, qui réside au Japon, nous présente la situation générale de la défense de la vie humaine innocente au Japon ainsi que la prochaine Marche pour la Vie qui aura lieu le 16 juillet prochain à Tokyo.

Eglise en France : Louis Salleron, artisan du bien commun

Sœur Ambroise Dominique, petite-fille de Louis Salleron et dominicaine enseignante, a consacré, sous le titre Louis Salleron – Artisan du bien commun, une passionnante biographie, toute empreinte de piété filiale, à son grand-père. Juriste, économiste, philosophe et poète, Louis Salleron fut aussi un homme de foi et un père de famille comblé avec 12 enfants. C’est une partie de l’histoire du XXème siècle, vécue par un laïc catholique engagé, qui revit sous nos yeux.

Eglise en Marche : Va, Vis, Prie

Face aux projets de constitutionnalisation de l’avortement et de légalisation de l’euthanasie, l’association Va, Vis, Prie organise de l’Annonciation (25 mars) à l’Assomption (15 août) une campagne de récitation de chapelets et de célébration de messes en réparation de toutes les atteintes au respect de la vie humaine innocente. Marie-Lys Pellissier, porte-parole de cette initiative, nous en présente les objectifs et l’état actuel.