Tomboy diffusé aux collégiens de la Providence à Strasbourg

Le collège de la Providence à Strasbourg décide de ne pas prendre en compte la décision de la direction diocésaine de l’enseignement catholique.

Alors que l’indignation des parents n’a cessé de grandir au collège de Walbourg en raison de la projection du film Tomboy prévue par l’établissement, la direction diocésaine faisant sagement marche arrière en affirmant

”Après réflexion, nous avons estimé que la question du genre n’avait pas valeur à être traitée par des enfants de 6e si eux-mêmes n’ont pas posé de question sur le sujet à leurs parents ».

Et pourtant d’autres élèves de 6eme seront entraînés dans un cinéma ce mardi 16 mai sans prendre en considération la réprobation populaire qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux après l’article du Parisien ou l’émission TPMP durant laquelle un sondage montrait de plus 84 % des spectateurs comprennent la réprobation des parents… Il n’est plus possible de croire que le rejet de telles initiatives n’est que fait de familles ”intégristes”. Vous qui avez prêché l’ouverture au monde, il serait temps d’être en accord avec vos principes.