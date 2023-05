C’est un partisan acharné du Pape François qui, outre-Atlantique, sévit sur les réseaux sociaux. Il est théologien et aime toiser ses contradicteurs en les accusant de schisme. Il a publié un tweet, puis l’a retiré. Et pour cause: Rich Daho affirme ouvertement que « Le Pape François est le magistère. » Parce que c’est tellement fort, l’intéressé a préféré retirer son énormité.

Le tweet a été ensuite effacé. Mais il a cependant fait l’objet d’une capture d’écran:

Your reminder (since deleted: https://t.co/EhWO37zIrm) that hyperüberultramontanism is a ridiculous position, held by ridiculous people. 🤡 pic.twitter.com/DC8UOO2Ybb — Matthew Hazell (@M_P_Hazell) May 15, 2023

Pourtant, aucun texte, même issu de Vatican II, n’a osé affirmer que le Pape était le magistère. C’est plus une position défendue par des évêques très minoritaires à Vatican I qui voulaient maximaliser le domaine de l’Infaillibilité pontificale (le cardinal Manning). Mais ni Vatican I, ni Vatican II, malgré l’assentiment légitime dû au magistère (Lumen Gentium, n. 25) ne sont allés jusqu’à identifier le magistère à toutes les propos et positions du Pape tenus dans des cadres fort peu solennels (exemple: quand le Pape parle du football dans un entretien, il n’est guère possible d’y voir l’exercice du magistère authentique, même non ex cathedra…).

L’Église c’est lui ?