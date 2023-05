Bourges : les nominations diocésaines

Les nominations diocésaines dans le diocèse de Bourges, qui englobe aussi l’Indre, sont parues dans le mensuel Eglise en Berry du mois d’avril dernier.

Celui-ci publiait aussi une interview de Mgr Beau sur RCF au sujet du denier du culte où l’on apprend que celui-ci ne couvre plus que 80% des besoins et que “deux familles pratiquantes sur trois ne donnent pas au denier du culte“.

Plutôt que de les culpabiliser dans une revue diocésaine qu’elles ne lisent certainement pas non plus – ou sur les ondes de RCF qu’elles n’écoutent pas plus, Mgr Beau a-t-il essayé de savoir pourquoi ?

A titre d’exemples, il est compréhensible que des pratiquants refusent de donner à des clercs qui utilisent les églises pour en faire des dortoirs pour migrants – plutôt que de les installer dans leurs évêchés et presbytères bien chauffés, ou qui laissent jouer des oeuvres profanes voire profanatoires dans les églises, sous couvert de tolérance et de politique culturelle.