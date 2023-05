Plusieurs célébrations ont lieu pour les Rogations dans le diocèse de Vannes – dont une en forme extraordinaire le 16 mai à 18h30 en l’église Saint-Patern de Vannes. Mgr Centène, l’évêque de Vannes, sera à la messe des Rogations de Bieuzy-Lanvaux, chez les Coopérateurs du Christ Roi.

Aucune célébration ne semble prévue à Carnac.

“Les Rogations sont traditionnellement célébrées les trois jours précédents le jeudi de l’Ascension, en écho à la parole de l’Évangile du dimanche « demandez ce que voudrez et cela vous sera accordé » (Jean 15, 7).

« Daignez donner et conserver les fruits de la terre : Seigneur, nous vous en supplions, exaucez-nous ! »

Dans un contexte où le monde paysan est ébranlé et où le respect de la « maison commune » préoccupe les consciences, cette tradition retrouve un nouvel élan ces dernières année, dans les diocèses ruraux et en particulier dans le Morbihan. Les Rogations offrent à toute la communauté l’occasion de rendre grâce à Dieu pour sa création, d’implorer sa bénédiction sur les paysans et les fruits du travail de la terre”.

Célébrations à venir :