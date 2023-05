Carnac: un prêtre nous écrit

Un prêtre du diocèse de Vannes a répondu à notre article qui publiait le communiqué du diocèse de Vannes sur l’affaire du concert annulé à l’église de Carnac:

A en juger d’après le ton de certains commentaires, et également des articles contenant nombre d’informations mensongères, on pourrait penser que nous sommes sur Golias. Même hargne, même absence de charité évangélique.

Cette prétention à tout juger en permanence sans bienveillance, et surtout cet a priori consternant contre le clergé, avec des sous entendus sur leur manque de foi, blesse et consterne. De quel droit a-t-on pu sous entendre dans un article du week-end dernier que le vicaire général et le curé de Carnac n’ont pas la foi dans la Présence réelle? Ajouter à diffamation au mensonge est une bien étrange manière de défendre l’honneur de Dieu.

Je sais d’avance que mes lignes me vaudront votre inimitié, inutile donc de vous répandre en réponse de ce message, je sais déjà de quelle bois elle seront taillées.

On peut exprimer un désaccord, à partir du moment où l’on prend en compte aussi la réponse du contradicteur, ce qui, de toute évidence, n’a pas été fait pour les deux confrères ainsi visés. Les connaissant bien, j’ai été aussi blessé qu’ils ont pu l’être de voir des gens se prétendant catholiques ainsi remettre en cause leur foi, et de vous voir oublier qu’ils ont donné leur vie au Christ, qu’il n’est pas un matin qu’ils ne se lèvent pour se mettre au service de Dieu et de l’Eglise. Alors de grâce, cessez ces commentaires indignes du nom Chrétien, et méditez cette parole du grand saint Jean Chrysostome au sujet de l’Eglise: « Si ta mère avait mis son manteau à l’envers, tu ne l’humilierais pas devant tout le monde, tu l’emmènerais à l’écart et tu l’aiderais à remettre son manteau à l’endroit. »

P.S. l’anonymat des commentaires donne une assez nette idée du crédit qu’on peut leur accorder, surtout quand les personnes visées sont connues de tout le monde