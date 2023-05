Aleteia évoque le prochain Pèlerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Chrétienté :

« Du jamais vu ! » se réjouit Odile Téqui, responsable de la communication de Notre-Dame de Chrétienté. L’association, qui a fêté l’année dernière ses 40 ans, attire de plus en plus de pèlerins. Si depuis sept ans, les rangs grossissent de 10% chaque année, comme l’expliquait l’année dernière Jean de Tauriers, le président de l’association, 2023 affiche une augmentation de 33%, contraignant les organisateurs à clore les inscriptions quinze jours avant le pèlerinage. 16.000 pèlerins s’apprêtent à rallier Chartres les 27, 28, 29 mai prochains, alors qu’ils étaient 12.000 l’année dernière. Si le nombre de prêtres et de religieux (300 personnes) et de pèlerins étrangers (1.400 provenant de 21 pays différents) reste stable, ce sont surtout les adultes (10.000) et les familles qui viennent gonfler la colonne de pèlerins, dont la moyenne d’âge s’élève cette année à 20,5 ans. Et cela est sans compter le chapitre des « Anges gardiens », pèlerins non marcheurs qui s’unissent spirituellement au pèlerinage, qui passent de 5.000 à 6.000 cette année.

Si il n’est plus possible de s’inscrire dans les chapitres enfants et familles, il est encore temps de s’inscrire dans les chapitres adultes (Inscriptions au Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté).