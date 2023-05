Neuvaine de préparation au Pèlerinage de tradition

Pèlerinage de tradition propose de préparer le prochain pèlerinage par cette neuvaine à partir de ce 18 mai :

Ô Jésus notre Sauveur, vous le divin modèle en qui nous sommes appelés à la Béatitude éternelle, vous nous donnez dans l’Évangile le portrait de votre âme exemplaire.

Conduisez-nous selon l’esprit de vos béatitudes dans notre marche vers la sainteté :

Faites-nous entrer dans la voie de la purification pour que, rachetés du péché, nous apprenions à nous détacher du monde par la pauvreté et les larmes de la contrition.

Donnez-nous d’être éclairés par votre Esprit, afin qu’illuminés par une Foi totale et embrasés par une Charité active, notre âme progresse dans la vie de la vertu.

Accordez-nous enfin, c’est l’objet de notre Espérance, d’être introduits dans la vie unitive pour que notre âme, intimement unie aux trois personnes divines, goûte dès ici-bas les prémices de la Béatitude céleste, décelant au sein même des épreuves et des contradictions la récompense promise aux cœurs purs et aux persécutés pour la justice.

Nous vous le demandons par les mérites du Souverain Prêtre et de Marie Corédemptrice,

Ainsi soit-il.