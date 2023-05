Le drôle de message des Scouts et Guides de France

A l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, les Scouts et Guides de France réaffirment leur refus des discriminations et des violences contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Vivons et faisons vivre le scoutisme comme un cadre favorable à l’accueil, au respect et à l’épanouissement serein de chacune et de chacun.