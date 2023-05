Le vaticaniste Marco Tosatti a publié le texte de l’homélie de Mgr Vigano pour l’Ascension. Nous en extrayons et traduisons ce paragraphe:

Les deux anges avertissent non seulement les disciples avec leurs têtes levées vers le ciel, mais aussi chacun de nous : Ce Jésus, qui vous a été enlevé, reviendra, comme vous l’avez vu monter au ciel (Actes 1 :11). . Et à son retour, il demandera à ses administrateurs ce qu’ils ont fait des talents inestimables qu’il leur a laissés dans le coffre de la Sainte Église. Rendez compte de votre intendance (Lc 16, 2). Je tremble à l’idée du Jugement de Dieu, qui a établi le Pape et les Evêques avec autorité pour qu’ils soient d’autres Christs et prêchent l’Evangile à tous les peuples, et aujourd’hui l’Eglise se retrouve infestée par un Sanhédrin d’hypocrites, hérétiques et apostats déterminés à partager avec les puissants de la terre son vêtement sans couture. Comment le patrimoine du Christ, composé des Sacrements et de la Sainte Messe, a-t-il fructifié ? En copiant la « Cène » des Protestants et en interdisant le Rite Apostolique ? Comment se sont multipliés les talents de prédication et d’apostolat, les trésors de doctrine des saints théologiens ? En promouvant l’œcuménisme iréniste et en participant au panthéon sacrilègedes « religions abrahamiques » d’Abu Dhabi ? en faisant adorer au Vatican l’idole infernale de la Pachamama ? en encourageant les vices et en se moquant des vertus ? en promouvant des prélats indignes et en persécutant de bons prêtres ? Ces bureaucrates corrompus et mitrés se précipiteront pour déterrer le trésor, pensant pouvoir le restituer impunément sans l’avoir fait fructifier, alors qu’il aura été conquis avec le Sang de l’Agneau.