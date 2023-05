10 ans d’Actuailes

Un lecteur nous invite à relayer cet article de l’Homme Nouveau qui présente le bimensuel Actuailes :

Marguerite Aubry, de l’Homme Nouveau, interroge Gaëlle Iordanow, Fondatrice d’Actuailes.

Il y a dix ans naissait Actuailes. Que propose votre journal pour adolescents ?

Actuailes est un bimensuel d’actualité gratuit pour les 10-15 ans, téléchargeable en ligne sur notre site. Notre objectif est d’aider les enfants à mieux comprendre le monde qui les entoure, et ainsi leur permettre de commencer à se forger leur propre opinion. En format 24 pages couleur, le journal propose différentes rubriques d’actualité française et internationale, ainsi que des pages culturelles : art, cinéma, littérature jeunesse et histoire, sans oublier un peu de détente avec des blagues (page la plus lue !).

Ce sont donc 24 pages assez variées qui paraissent deux fois par mois, et qui s’adressent aux enfants à partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans et plus. On peut le lire en ligne ou l’imprimer. Certains parents choisissent de n’imprimer que certaines pages : cela permet une flexibilité par rapport à l’âge des enfants.

Les rubriques sont tenues par des bénévoles, tous légitimes dans leur domaine. Par exemple, la rubrique Afrique est tenue par un ancien expatrié et un spécialiste chevronné du continent. Nous avons également deux médecins pour décrypter l’actualité médicale.

Comment choisissez-vous vos sujets ?

Les sujets sont choisis en fonction de l’actualité des 15 derniers jours. Ils partent généralement d’un fait d’actualité connu ou compréhensible des enfants. Ainsi, dans notre dernier numéro, nous partons de l’acte héroïque d’un garçon qui a sauvé un bus en Amérique, pour ensuite élargir sur les spécificités du permis de conduire aux USA. Le fait d’actualité permet d’emmener à une connaissance plus large. De même pour le Soudan : nous partons de l’opération Sagittaire lancée le 22 avril dernier pour expliquer et proposer une réflexion sur cette crise.

En culture, nous nous appuyons sur un comité de lecture pour choisir des livres qui permettent de faire grandir de manière intégrale : il faut que ce soit bien écrit, que l’intrigue soit intéressante et de préférence, les visuels beaux. De même pour les films et les œuvres d’art, nous cherchons toujours à proposer du beau.

Nous avons également un billet spirituel, Sursum Corda, qui va aborder les temps liturgiques, la vie de l’Eglise ou des sujets de société. Elle est tenue par le père Augustin-Marie et le frère André-Marie, de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.

Quels ont été les moteurs pour fonder un tel journal ?

Avec plusieurs parents, nous étions déçus par toutes les propositions de journaux pour nos propres enfants qui avaient entre 10 et 15 ans. Nous avons alors réfléchi à créer un journal qui répondrait à ce manque. Nous avons rassemblé nos forces ; chacun, avec son talent et ses compétences, pouvait édifier un petit bout de journal.

Certains, je pense notamment à Sophie Roubertie, ont proposé leur aide en entendant parler de cette initiative, et petit à petit, l’équipe s’est étoffée. Nous étions 5-6 parents au départ, nous sommes aujourd’hui une vingtaine de bénévoles à écrire, s’occuper de la communication et de tout ce qui tourne autour du journal. Seule notre maquettiste est une professionnelle que nous avons embauchée.

C’est grâce à toute cette équipe que le journal paraît toutes les deux semaines. Mais aussi grâce au Bon Dieu qui veille : nous avons de belles grâces à chaque numéro, particulièrement pour tous les soucis techniques. S’Il veut que ce journal continue, nous continuerons.