Saint-Brieuc : changements dans l’équipe autour de l’évêque

Mgr Moutel, évêque de Saint Brieuc, communique :

Chers amis,

Le 13 avril dernier, je vous donnais une première information sur les changements qui interviendront dans le gouvernement du diocèse à compter du 1er septembre prochain.

En même temps que le départ de Mme Régine CHARDONNET et M. Jean-Luc DRAPEAU de l’équipe épiscopale, j’annonçais la création d’un office de « délégué général » pour lequel j’ai appelé M. Hervé GUÉVELLOU, diacre permanent, qui quittera sa responsabilité d’adjoint au directeur diocésain de l’Enseignement Catholique pour la pastorale (il demeure responsable du Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle). Aux côtés du vicaire général, Hervé LE VÉZOUËT, le délégué général prêtera son concours à l’évêque dans le gouvernement du diocèse. Pour ce faire, il participera à l’équipe épiscopale. Il coordonnera, avec le vicaire général, l’équipe diocésaine pour la mission que je constitue pour renforcer l’action propre de l’équipe épiscopale.

Avant de dire un mot de cette équipe diocésaine pour la mission, je veux annoncer l’entrée d’une autre personne dans l’équipe épiscopale : Mme Angèle GUINARD, de la paroisse Notre-Dame de Grande Puissance à Lamballe, épouse de François et tous les deux parents de quatre enfants, enseignante en français au collège du Sacré-Cœur à Lamballe. L’abbé Pierrick JÉGONDAY (vicaire épiscopal) et Mme Sabine de VILLARTAY (paroisse Saint Brieuc) demeurent membres de l’équipe épiscopale.

Je veux préciser ce que sera l’équipe diocésaine pour la mission. Quatre personnes viendront renforcer l’équipe épiscopale pour coopérer au ministère de l’évêque : discernement, accompagnement des réalités pastorales du diocèse, préparation des nominations.

L’abbé Jean MABUNDI, recteur du sanctuaire diocésain Notre Dame de Toute-Aide à Querrien, secrétaire général du conseil presbytéral,

L’abbé Mickaël LEVACHER, curé de la paroisse de la Bonne Nouvelle,

M. Nicolas LE BOULC’H, Châtelaudren,

M. Alain LE FAUCHEUR, Lamballe.

Tous les mois et demi environ, l’équipe épiscopale sera ainsi élargie. A la mesure de leur disponibilité, les membres de l’équipe diocésaine pour la mission seront appelés, au-delà de ces rencontres, à servir la mission dans nos paroisses, communautés et mouvements. Cette proximité, que nous souhaitons plus grande avec le terrain, sera articulée avec ce que les services diocésains mettent en œuvre, dans les différents domaines de la pastorale.

A Saint-Brieuc, le 12 mai 2023

+ Denis MOUTEL

Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier